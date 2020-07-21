Пожар произошел на складе в Республике Корея, есть погибшие

Фото Yonhap
21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере пять человек погибли и восемь пострадали в результате пожара на логистическом складе в городе Йонъин (провинция Кенгидо, Республика Корея). Об этом сообщает Синьхуа.
Инцидент произошел утром 21 июля. Грузовик с замороженными продуктами внезапно взорвался и загорелся, огонь был потушен через два часа. На момент пожара на складе работали 69 сотрудников, большинство из них находилось на одном из подземных этажей, где и случился инцидент.
Причины происшествия выясняются, начато расследование.-0-