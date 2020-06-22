22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел на станции "Мирный" в Антарктиде, в результате сгорело несколько лабораторий, сообщает ТАСС со ссылкой на Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ).

"На антарктической станции "Мирный" произошло мгновенное возгорание. Жертв и пострадавших нет. Среди потерь: метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка", - говорится в сообщении.-0-