Пожар произошел на территории Измайловского кремля в Москве

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожаром поврежден вернисаж на территории музейного комплекса "Измайловский кремль" на востоке Москвы, сообщает ТАСС.

Возгорание в деревянном "Вернисаже в Измайлово" произошло поздно вечером 13 июня. В 23.04 он был локализован на 50 кв.м, а в 23.15 потушен, никто не пострадал.

Предполагаемая причина пожара - возгорания тополиного пуха в одном из офисов. Ущерб несерьезный.

"Вернисаж в Измайлово" - наиболее крупная, с мировым именем выставка-ярмарка изделий и предметов художественного и прикладного искусства, созданная 25 лет назад для художников, дизайнеров, ремесленников, кустарей, общественных творческих организации, союзов, артелей народных промыслов и других производителей народного ремесла при поддержке правительства Москвы. А сам Измайловский кремль - это музейно-развлекательный комплекс, построенный в 1998-2007 годах на территории усадьбы Измайлово. Он представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество XVI-XVII веков (неоисторизм). По состоянию на 2018 год, кремль в Измайлове состоит из восьми музеев и выставочных площадок: Музея русской народной игрушки, Музея основания русского флота, Музея истории русской водки, Музея хлеба, музея миниатюр "Всемирная история в пластилине", клуба-музея-лектория "Традиционные Маски и Фигуры мира", Московского музея анимации, а также выставки "Япония. Куклы, сказки, легенды". -0-