Пожар произошел в Измайловском кремле в Москве

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20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Измайловского кремля в Москве сегодня произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Информация о возгорании на 1-м этаже деревянного здания поступила в 15.12. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Из соседних помещений проведена эвакуация людей, с огнем боролись значительные силы пожарных. В 15.55 пожар ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало. Сообщается, что горели личные вещи, мебель и отделка на площади 20 кв.м.

Измайловский кремль - музейно-развлекательный стилизованный под русское зодчество комплекс, построенный в 1998-2007 годах на территории усадьбы Измайлово. Он представляет собой деревянные постройки.-0-