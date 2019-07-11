Пожар рядом с ТЭЦ в Мытищах перешел на еще одно здание и склад

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар рядом с ТЭЦ "Северная" в подмосковных Мытищах перекинулся на склад и одно административное здание, которые расположены на Осташковском шоссе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"От теплового воздействия пожара, произошедшего рядом с ТЭЦ, загорелись административное здание ООО "Данила Мастер" и склад на общей площади 800 кв. м", - сказал представитель МЧС. Этот пожар пока не локализован, пострадавших от него нет. В штабе пожаротушения сообщили, что площадь пожара превысила 1000 кв.м. Ранее стало известно, что факельное возгорание на газопроводе высокого давления ликвидировано.

После возгорания газопровода город Мытищи частично обесточен. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области. "Мытищи частично обесточены, масштаб небольшой. Эту проблему удастся решить в течение 30-45 минут ", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что сбой мог произойти в результате тушения огня, а не из-за самого пожара. Ранее в Министерстве рассказали, что станция из-за возгорания газопровода снизила рабочую мощность на 450 МВт. После инцидента был перекрыт газ в газопроводе и станция перешла на использование аварийного топлива - дизельного.

Замглавы МЧС РФ Илья Денисов отметил, что на территории ТЭЦ есть повреждения из-за факельного горения.

По предварительной версии, причиной пожара стал прорыв газопровода: он вызвал исход газа под давлением и факельное горение на высоте около 40 м. В МЧС РФ отметили, что точные причины аварии и пожара устанавливают правоохранительные органы. Группа следователей и криминалистов выехала на место инцидента.

Крупный пожар в Мытищах начался сегодня около 11.00. На территории ТЭЦ "Северная" загорелись газопровод, технические помещения и хозяйственное здание. В тушении пожара задействованы два вертолета и два пожарных поезда. Всего борьбу с огнем ведут более 150 человек. В Центре медицины катастроф сообщили, что в результате пожара один человек погиб, 13 пострадали. 12 из них получили помощь амбулаторно, еще один раненый госпитализирован.-0-