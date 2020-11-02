Пожар в ангаре с газовыми баллонами на юге Москвы потушен

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар на складе на юге Москвы, где хранились газовые баллоны, ликвидирован, сообщает ТАСС.

"В 16.00 мск пожар ликвидирован. Его площадь составила 300 кв.м. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о пожаре на улице Газопровод, 4а, поступила днем 2 ноября. На момент прибытия пожарных огнем был охвачен склад, внутри которого, по предварительным данным, находились газовые баллоны.

По данным источника в экстренных службах, общий объем резервуаров с газом составлял 600 куб.м, внутри строения произошли несколько взрывов. Здание склада в результате взрывов разрушилось.-0-