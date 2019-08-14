Пожар в бизнес-центре в Санкт-Петербурге локализован

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в бизнес-центре по Малому проспекту Васильевского острова в Санкт-Петербурге локализован, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Возгорание началось после ремонта на неэксплуатируемых двух верхних этажах здания. В результате частично обрушилась кровля.
Площадь пожара составила 600 кв.м. Из здания были эвакуированы 550 человек. Информация о пострадавших не поступала.-0-
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