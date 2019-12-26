Пожар в чилийском Вальпараисо уничтожил более 150 домов

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятки людей накануне Рождества остались без крова из-за того, что огонь уничтожил более 150 домов в портовом городе Вальпараисо (Чили), сообщает британское издание The Guardian.

Инцидент произошел 24 декабря в бедном районе Вальпараисо - у холмов Рокуант и Сан-Роке. Тушение возгораний продолжалось до вечера 25 декабря. Местные жители были эвакуированы, информация о погибших и пострадавших не поступала.

Как сообщил министр внутренних дел Чили Гонсало Блюмель, наиболее вероятной причиной инцидента считают поджог.

В ноябре стихийные пожары несколько раз поражали различные районы Вальпараисо. В Чили сейчас наблюдается самая сильная засуха за всю историю наблюдений.-0-