Пожар в доме престарелых произошел в Испании

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в доме престарелых в муниципалитете Робледо-де-Чавела в 65 км западнее Мадрида привел к гибели 90-летней женщины, еще девять человек получили ожоги и отравление угарным газом. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, а четверо получили ожоги средней степени тяжести. Об этом сообщает испанский телеканал Antena 3

К приезду спасателей огонь охватил двухэтажное здание, где жили около 40 человек, в их числе постояльцы и работники.

Основная версия пожара — неосторожное обращение с огнем. Загорелся матрац в жилой комнате, что могло случиться от выпавшей сигареты. Окончательный вывод станет известен после проведения экспертизы.-0-