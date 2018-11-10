Пожар в гипермаркете в Санкт-Петербурге ликвидирован

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА - ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали пожар, возникший в гипермаркете "Лента" в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на штаб пожаротушения.

"Пожар полностью потушен", - сказали в штабе.

Фото ТАСС

Информация о пожаре в гипермаркете на набережной Обводного канала поступила в 08:30 мск. Площадь возгорания составила 4,8 тыс. кв. метров, в 10:05 мск пожар был локализован, произошло обрушение на общей площади 3,2 тыс. кв. метров. Пострадали два человека. Из здания были эвакуированы покупатели и персонал - около 100 человек.

Причины пожара устанавливаются. По данным источника в правоохранительных органах города, причиной возгорания могла стать разлившаяся горючая жидкость.

"По предварительным данным, работники магазина случайно уронили с высоты емкость с горючей жидкостью. Жидкость разлилась, загорелась, начался пожар, который перекинулся на кровлю", - сказали в штабе, уточнив, что эти данные основываются в том числе на показаниях очевидцев.-0-