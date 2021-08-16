Пожар в Испании уничтожил около 10 тыс. га леса

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар на северо-западе Испании уничтожил около 10 тыс. га леса, сообщает газета El Mundo.
Уточняется, что пожар начался 14 августа в районе муниципалитета Навалакрус в провинции Авила. Огонь распространяется с огромной скоростью, вынуждая людей покидать свои дома. На данный момент эвакуированы около 1000 жителей близлежащих населенных пунктов. В борьбе со стихией задействованы около 500 человек и воздушная техника.
Ранее сообщалось, что с 11 августа на территории почти всей Испании установилась сильная жара. В результате Государственное метеорологическое агентство повысило уровень погодной опасности в некоторых провинциях до самого высокого - красного.-0-
Уточняется, что пожар начался 14 августа в районе муниципалитета Навалакрус в провинции Авила. Огонь распространяется с огромной скоростью, вынуждая людей покидать свои дома. На данный момент эвакуированы около 1000 жителей близлежащих населенных пунктов. В борьбе со стихией задействованы около 500 человек и воздушная техника.
Ранее сообщалось, что с 11 августа на территории почти всей Испании установилась сильная жара. В результате Государственное метеорологическое агентство повысило уровень погодной опасности в некоторых провинциях до самого высокого - красного.-0-