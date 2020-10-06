Пожар в исправительной колонии под Воронежем ликвидирован

6 октября, Воронеж /БЕЛТА - ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в исправительной колонии №1 в Семилукском районе Воронежской области, сообщила представитель экстренных служб района.

"Пожар ликвидирован в 11.15 мск. Пострадавших нет", - сказала представитель экстренных служб.

Ранее сообщалось, что около 9.55 мск в исправительной колонии №1 в Семилукском районе возник пожар. Загорелась кровля на площади 400 кв.м, деревообрабатывающий цех горел на площади 100 кв.м. К борьбе с огнем было привлечено семь единиц техники.-0-