Пожар в Калифорнии угрожает жителям более тысячи домов

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недостаток средств пожаротушения в течение первых часов после возникновения возгорания позволил лесному пожару в США захватить огромные площади и стать одним из крупнейших пожаров в окрестностях Лос-Анджелеса, сообщает CBC7.

Пожар Bobcat бушует в регионе свыше двух недель и угрожает жителям более тысячи домов. Это один из десятков других крупных пожаров на Западе США.

По сообщениям местных властей, в результате пожара были разрушены или повреждены как минимум 29 домов и других построек. Отмечается, что размеры нанесенного огнем ущерба могут существенно возрасти, когда группы по его оценке завершат свою работу.-0-