Пожар в московской гостинице: 2 человека погибли, 18 пострадали

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате пожара в гостинице "Вечный зов" в Москве погибли два человека, еще 18 пострадали, сообщает ТАСС.

Как уточнили в экстренных службах, погибшие были совершеннолетними, они скончались в больнице.

Среди 18 пострадавших 10 детей. Госпитализированы 14 пострадавших, в их числе восемь детей. У всех отравление продуктами горения.

Отмечается также, что из гостиницы были эвакуированы 305 человек, среди них 114 детей.

Пожар в пятиэтажном здании гостиницы на юго-востоке Москвы начался сегодня в 3.27. Его общая площадь составила 100 кв.м. В 4.18 возгорание было локализовано, в 4.30 ликвидировано. По данным МЧС, горение происходило на первом этаже и частично в коридоре. Пожару был присвоен второй, повышенный, ранг сложности.-0-