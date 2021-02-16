Пожар в Новой Москве, где взорвались емкости с топливом, потушен

16 февраля, Минск / Корр. БЕЛТА / Пожар в бытовке рядом с газовой заправкой в Новой Москве, где взорвались два резервуара с топливом, потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Принятыми мерами возгорание ликвидировано. Подразделения продолжают охлаждение емкостей с газом", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе МЧС России также сообщили, что снята угроза распространения огня на соседние здания на улице Адмирала Корнилова, где горела бытовка.

Ранее сообщалось, что газовая заправка в поселке Мосрентген в Новой Москве, где произошли взрывы и пожар, работала нелегально. "Горящая газовая заправка работала незаконно. Два года назад она уже горела", - сказал собеседник агентства, уточнив, что на территории АЗС находится также пункт приема металла.

Во вторник днем в поселке Мосрентген в Новой Москве загорелась бытовка. В результате пожара на площади 50 кв.м взорвались два резервуара с топливом на расположенной рядом АЗС. Проезд по улице перекрыт. В радиусе 500 м от места взрыва была проведена эвакуация людей. Сообщений о пострадавших не поступало.-0-