Пожар в общежитии в Сеуле унес жизни 7 человек

9 ноября, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. В Сеуле из-за пожара в общежитии погибли по меньшей мере 7 человек, еще 11 пострадали. Об этом сообщили представители пожарной службы и полиции города.

Пожар начался на 3-м этаже трехэтажного здания около 5.00 по местному времени. Он был потушен спустя 2 часа. "У нас есть свидетельские показания о том, что пожар начался в комнате возле входа на третий этаж. Людям внутри было очень трудно эвакуироваться, потому что выход был заблокирован пламенем", - заявил представитель пожарной службы.

Отмечается, что число жертв может возрасти.

В здании проживали 50 человек, в основном это разнорабочие. Старое здание не имело автоматической системы пожаротушения, однако было оборудовано аварийной сигнализацией, пожарным выходом и устройством аварийного спуска.

Причины пожара устанавливаются.-0-