Пожар в общежитии в Сеуле унес жизни 7 человек

9 ноября, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. В Сеуле из-за пожара в общежитии погибли по меньшей мере 7 человек, еще 11 пострадали. Об этом сообщили представители пожарной службы и полиции города.
Пожар начался на 3-м этаже трехэтажного здания около 5.00 по местному времени. Он был потушен спустя 2 часа. "У нас есть свидетельские показания о том, что пожар начался в комнате возле входа на третий этаж. Людям внутри было очень трудно эвакуироваться, потому что выход был заблокирован пламенем", - заявил представитель пожарной службы.
Отмечается, что число жертв может возрасти.
В здании проживали 50 человек, в основном это разнорабочие. Старое здание не имело автоматической системы пожаротушения, однако было оборудовано аварийной сигнализацией, пожарным выходом и устройством аварийного спуска.
Причины пожара устанавливаются.-0-
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