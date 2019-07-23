Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае тушили более двух часов

23 июля, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Правоохранительные органы восстановили хронологию возникновения и тушения пожара в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае России, пожар удалось локализовать за полчаса, а потушить за два часа. Об этом сообщили в экстренных службах.

"Сигнал о пожаре, предположительно начавшемся в одной из палаток, в которой впоследствии четверо детей получили тяжелейшие ожоги, поступил в экстренные службы в 19.33 по московскому времени (02.33 в Хабаровском крае). На место прибыли сотрудники краевой пожарной части, которые через полчаса локализовали пожар на площади 2,4 тыс. кв.м. В 21.46 по московскому времени он был полностью ликвидирован", - сказал источник. В тушении были задействованы 14 человек и пять единиц техники.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, многоместные палатки, где проживали дети, отапливались обогревателями. В каждой из палаток проживали примерно 7-8 человек. Всего было установлено 26 палаток. По одной из версий, в одном из обогревателей могла быть неисправность, приведшая к пожару. В правоохранительных органах сообщили, что персонал пытался сам потушить пожар, поэтому пожарных вызвали поздно. Сгорели более 20 палаток. Один ребенок погиб, еще четверо пострадали, трое из них в реанимации в состоянии комы. Также пострадали пятеро взрослых.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности") и п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей") УК РФ.-0-