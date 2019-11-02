Пожар в поезде в Пакистане произошел в результате взрыва газового балона

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в поезде, в результате которого погибли 73 человека, произошел в результате взрыва газового баллона. Таковы итоги расследования, проведенного оператором железнодорожного транспорта Пакистана, сообщает газета Doon .

"Было установлено, что возгорание произошло после того, как некоторые пассажиры эконом-класса начали готовить завтрак", - сообщил исполнительный директор "Пакистанских железных дорог" Айджаз Ахмад Буриро. "Первоначальный отчет о происшествии был получен в субботу, детальные итоги расследования будут подготовлены к 20 ноябрю", - уточнил Буриро.-0-

В Пакистане число погибших при пожаре в поезде достигло 62 Министр железных дорог Пакистана Шейх Рашид заявил, что большинство людей погибли при попытке спрыгнуть с горящего поезда.