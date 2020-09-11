Пожар в порту Бейрута потушен

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ливанские пожарные утром 11 сентября потушили остатки масштабного возгорания в порту Бейрута, которое произошло накануне. Об этом сообщает Reuters .

Пожарные были заняты тушением всю ночь. После ликвидации возгорания они охлаждали объект, чтобы избежать повторного воспламенения.

По предварительной информации официальных лиц, пожар возник на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов при сварке во время ремонтных работ. Президент Ливана Мишель Аун заявил на заседании Высшего совета обороны вечером 10 сентября, что среди основных причин происшествия рассматриваются саботаж, техническая ошибка или неосторожность. Он призвал специалистов к скорейшему расследованию инцидента.

При пожаре над складом поднялся высокий столб черного едкого дыма, который затем распространился на несколько районов ливанской столицы. Во время инцидента никто не пострадал. Сообщалось, что происшествие вызвало панику среди местного населения.

4 августа в порту Бейрута произошел взрыв, мощность которого составила 1,5 тыс. т в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов, более 300 тыс. граждан остались без крова. Погибли около 190 человек, 6,5 тыс. пострадали. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. т аммиачной селитры, хранившейся на складе в порту. Никакие первоначальные итоги расследования масштабной трагедии пока не были представлены общественности.-0-