Пожар в районе ТЭЦ в Мытищах ликвидирован

12 июля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Пожар в районе ТЭЦ "Северная" в Мытищах полностью ликвидирован в ночь на 12 июля, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"12.07.2019 в 01.37 - ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что плановая проверка на соответствие требованиям пожарной безопасности проводилась на ТЭЦ "Северная" в Мытищах Московской области в 2015 году, тогда было выявлено 65 нарушений, ТЭЦ была оштрафована на 200 тыс. российских рублей. На данный момент устранено 47 нарушений требований пожарной безопасности, рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Следующая проверка запланирована на 2020 год.

Утром 11 июля в деревне Челобитьево Мытищинского городского округа возле ТЭЦ "Северная" загорелся газопровод. Огонь охватил в общей сложности 1,4 тыс. кв.м. Открытое горение было ликвидировано 11 июля в 15.43. При пожаре погибла женщина, пострадали 13 человек, один из которых был госпитализирован.-0-