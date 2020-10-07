Пожар в санатории Минобороны РФ "Ялта" потушили

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в санатории Минобороны РФ "Ялта" полностью потушили. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Объявлена полная ликвидация пожара в 09.28 по московскому времени", - сказали в пресс-службе. К тушению привлекались всего 45 человек и 14 единиц техники, от МЧС России - 41 человек и 12 единиц техники.

По данным МЧС РФ, информация о пожаре в санатории "Ялта" на Севастопольской улице в Ялте поступила в 06.15 по московскому времени. Первые пожарные подразделения прибыли на место через восемь минут. В это время площадь пожара составляла 1 тыс. кв.м, огонь быстро распространялся по деревянной обшивке. В 08.17 по московскому времени пожар удалось локализовать на площади 1 200 кв.м. Пострадавших в результате происшествия нет.

Причиной пожара стало короткое замыкание. Из здания эвакуированы 370 человек, люди вышли самостоятельно. Эвакуированные люди размещены в местном клубе, рассматривается вопрос об их дальнейшем расселении.

"В настоящее время люди, эвакуированные из санатория "Ялта", находятся в местном клубе. Проводится перекличка, их личности устанавливаются. В дальнейшем они, возможно, будут расселяться по ведомственным санаториям Минобороны РФ", - сказал собеседник агентства. Всего на территории санатория "Ялта" находятся три спальных корпуса. Они рассчитаны на 589 койко-мест.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что сотрудниками Военного следственного управления СК России по Черноморскому флоту начата проверка в связи с инцидентом. К месту происшествия направлена специальная комиссия командования Черноморского Флота.-0-

В Ялте загорелся санаторий Минобороны РФ Санаторий находится на Севастопольской улице в Ялте. Произошло возгорание обшивки между восьмым этажом и кровлей в корпусе санатория. Пожару присвоили второй номер сложности. Здание самостоятельно покинули 300 человек.