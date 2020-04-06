Пожар в США уничтожил 3,5 тысячи каршеринговых авто

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огромный пожар произошел в американском штате Флорида, об этом сообщает CNN.

Огонь вспыхнул в аэропорту Форт-Майерс, где были припаркованы несколько тысяч каршеринговых авто. Когда пожарные прибыли на место, пламя уже успело уничтожить несколько сотен машин.

Спасатели приступили к тушению, однако огненная стихия продолжала стремительно распространяться. По словам представителя пожарной службы, сгоревшие машины перестали считать после нескольких сотен.

The Car fire is now 5 to 6 acres in woods and 10% contained. 100 cars also involved. Florida Forest Service and multiple Lee County Fire units on scene. #LeeCounty pic.twitter.com/s1dshLcSCO — FFS Caloosahatchee (@FFS_cafc) April 3, 2020

К счастью, специалистам удалось ликвидировать возгорание, и перед ними предстала поистине удивительная картина. На поле в аэропорту остались обгоревшие кузовы более 3,5 тысяч машин. Никто из людей не пострадал, однако установить причину возгорания пока не удается.-0-