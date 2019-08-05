Пожар в торговом центре Баку потушен

5 августа, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Пожар в крупнейшем торговом центре столицы Азербайджана "Садарак" потушен. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
"Пожар на одном из складов на территории торгового центра "Садарак" в Гарадагском районе Баку потушен подразделениями Государственной противопожарной службы МЧС", - говорится в сообщении. О причинах возгорания не сообщается.
Как рассказал ранее журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Этибар Мирзоев, выгорело 700 кв. м площади склада, на котором хранилась парфюмерная продукция.
Пожар в ТЦ "Садарак" начался днем 4 августа. Огонь охватил один из складов, где хранилась парфюмерия. По первоначальным данным Минздрава Азербайджана, при тушении пожара семь сотрудников МЧС отравились дымом, они госпитализированы.-0-
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