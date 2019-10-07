Пожар в Волоколамске унес жизни четверых детей

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в квартире жилого дома в Волоколамске (Московская область, РФ) унес жизни пяти человек, среди них - четверо детей. Об этом ТАСС сообщил источник в ГУ МЧС РФ по Московской области.

"В результате пожара в квартире на первом этаже дома на Лазурной улице погибли пять человек, из них четверо - дети. Еще три человека пострадали", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в главке, погибли 30-летняя женщина и ее трехлетний ребенок, которые пытались спастись из горящего дома и задохнулись на лестничной клетке. Тела еще троих детей были найдены в одной из двух горевших квартир. Еще три человека пострадали, но от госпитализации отказались. Пожарные эвакуировали 12 жильцов.

Сообщение о пожаре в трехэтажном многоквартирном жилом доме в деревне Чисмено в Волоколамском городском округе поступило в службу 02 в 2.24 по московскому времени. Первые пожарные прибыли в 2.44, в это время горели две квартиры на первом этаже на общей площади 40 кв.м. В 4.22 пожар был полностью ликвидирован. Всего в доме проживали 17 человек.

Причины инцидента устанавливаются.-0-