Пожар в здании Киевского вокзала в Москве потушили

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар на цокольном этаже Киевского вокзала в Москве потушили, горели вещи и мебель на площади 25 кв.м, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Объявлена ликвидация пожара на площади 25 кв.м. Происходило загорание мебели и личных вещей", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС уточнили, что информация о пожаре поступила в 17.12. "На цокольном этаже здания происходило загорание личных вещей на общей площади около 25 кв.м. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 17.42 загорание было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в целях безопасности проведена эвакуация людей.-0-