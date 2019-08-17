Пожар возник на шахте в Кузбассе

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар возник на шахте "Грамотеинская" в Кузбассе. Об этом сообщает ТАСС.
Из шахты эвакуированы 43 человека. Загорелся ленточный конвейер в тупиковом забое на глубине 200 м. В шахте в этот момент находились 48 человек. Эвакуировались самостоятельно 43 человека, пять оставлены для организации жизнеобеспечения шахты. Пострадавших нет.
Ранее на шахте уже происходили аварии.
Шахта "Грамотеинская" работает с конца 30-х годов, она расположена в Беловском районе Кемеровской области и является одним из крупнейших угледобывающих предприятий.-0-
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