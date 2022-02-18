Пожар вспыхнул на борту лайнера в Ионическом море

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ионическом море вблизи греческого острова Корфу произошел пожар на борту лайнера с 237 пассажирами, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Отмечается, что лайнер шел под итальянским флагом, а на борту находится 51 член экипажа. На место происшествия выехали три патрульных катера и три буксира береговой охраны.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. Причины возгорания пока не выяснены. Специалисты расследуют обстоятельства происшествия.-0-