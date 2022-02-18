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18 февраля 2022, 09:01

Пожар вспыхнул на борту лайнера в Ионическом море

Скриншот из видео
Скриншот из видео

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ионическом море вблизи греческого острова Корфу произошел пожар на борту лайнера с 237 пассажирами, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Отмечается, что лайнер шел под итальянским флагом, а на борту находится 51 член экипажа. На место происшествия выехали три патрульных катера и три буксира береговой охраны.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. Причины возгорания пока не выяснены. Специалисты расследуют обстоятельства происшествия.-0-

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