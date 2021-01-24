Пожарная сигнализация в здании Вестминстерского дворца сработала по ошибке - власти Лондона

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарная сигнализация в здании Вестминстерского дворца, где располагается британский парламент, в центре Лондона сработала по ошибке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пожарную службу британской столицы.

"Пожарные прибыли на место в связи с сообщениями о дыме над дворцом, но, как оказалось, это была ложная тревога. Это был всего лишь пар с крыши", - заявили в учреждении.

Ранее британские СМИ сообщили о том, что над Вестминстерским дворцом поднялся столб черного дыма, а внутри здания сработала пожарная сигнализация.-0-