Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в Ростове-на-Дону

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в российском Ростове-на-Дону, где вспыхнул павильон с пиротехникой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС РФ по Ростовской области.

"В 16.06 по московскому времени зафиксирована ликвидация открытого горения на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону", - сообщили в пресс-службе.

Двухэтажный торговый павильон с пиротехникой на рынке "Классик" загорелся утром в воскресенье. Первоначально площадь возгорания составляла 200 кв.м. К 10.00 по московскому времени огонь распространился на 4 тыс. кв.м. Пожар привел к взрывам фейерверков. Эвакуация людей на рынке не потребовалась. Сведений о пострадавших нет.

В качестве предварительной причины инцидента в МЧС называют короткое замыкание электрооборудования.

Прокуратура начала проверку исполнения требований противопожарной безопасности на рынке.-0-