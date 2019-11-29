Пожарные пытаются локализовать огонь на химзаводе в Техасе

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарные пытаются локализовать возгорание на химическом заводе в городе Порт-Нечес в штате Техас, сообщает местный телеканал Fox 8.

Ранее судья округа Джефферсон Джефф Браник издал указ об эвакуации людей из близлежащих городов. Эвакуированы более 60 тыс. местных жителей. Решение об их возвращении домой может быть принято сегодня. По информации компании TPC Group, которая владеет заводом, в районе пожара уровень вредных веществ не превышает допустимые пределы.

Первый взрыв на химзаводе, в результате которого пострадали три человека, прогремел 27 ноября, второй - днем позже. Все сотрудники предприятия эвакуированы.-0-