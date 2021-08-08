Пожарный самолет потерпел крушение на греческом острове Закинф

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8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарный самолет Petzetel разбился во время тушения пожара на греческом острове Закинф в Ионическом море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Афинское Македонское агентство новостей.
По информации местной пожарной службы, пилот самолета остался жив. Его увезли с места аварии бывшие поблизости пожарные.
Самолет летел в паре с другим пожарным летательным аппаратом такого же типа, чтобы принять участие в тушении пожара в районе Лагоподо-Махерадо.
Причины происшествия расследуются.-0-