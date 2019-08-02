Пожарный самолет потерпел крушение во Франции

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.Пожарный самолет разбился 2 августа на юге Франции в ходе операции по тушению крупных лесных пожаров, сообщил телеканал
Самолет упал в районе города Женерак. Сколько человек находились на его борту, не уточняется, их судьба неизвестна. На месте инцидента работают команды спасателей. Причины и обстоятельства крушения самолета выясняются.
По данным
По данным агентства, от удара о землю самолет развалился на несколько частей. По показаниям свидетелей, были слышны несколько сильных взрывов.
Агентство сообщает, что на борту самолета находился только пилот.
Пожары в департаменте Гар начались в начале недели в районе Женерака. Их потушили, но в пятницу они вспыхнули с новой силой в десяти местах недалеко от города Ним.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2796 BYN
|2.279 BYN
|2.29 BYN
|USD
|2.0553 BYN
|2.056 BYN
|2.064 BYN
|RUB
|3.1743 BYN
|3.17 BYN
|3.18 BYN