Пожарный самолет потерпел крушение во Франции

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.Пожарный самолет разбился 2 августа на юге Франции в ходе операции по тушению крупных лесных пожаров, сообщил телеканал BFMTV .

Самолет упал в районе города Женерак. Сколько человек находились на его борту, не уточняется, их судьба неизвестна. На месте инцидента работают команды спасателей. Причины и обстоятельства крушения самолета выясняются.

По данным AFP , ссылающегося на власти префектуры департамента Гар, пилот самолета погиб.

По данным агентства, от удара о землю самолет развалился на несколько частей. По показаниям свидетелей, были слышны несколько сильных взрывов.

Агентство сообщает, что на борту самолета находился только пилот.

Пожары в департаменте Гар начались в начале недели в районе Женерака. Их потушили, но в пятницу они вспыхнули с новой силой в десяти местах недалеко от города Ним.-0-