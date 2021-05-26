Пожарный вертолет разбился во Флориде во время учений

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере один человек погиб в результате крушения пожарного вертолета недалеко от аэропорта города Лисберг (штат Флорида). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал CNN.

Как заявило телеканалу Федеральное управление гражданской авиации, инцидент произошел днем во вторник во время учений. На борту находились четыре человека.

Как информировали в пожарной службе Лисберга, выживших, вероятно, нет. Продолжаются поиски еще трех человек, находившихся на борту вертолета.

Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте занимаются расследованием произошедшего.-0-