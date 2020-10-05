Пожары на Луганщине: спасатели продолжают тушить 4 основных очага

5 октября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. На территории Луганской области Украины на 7.00 по местному времени 5 октября продолжают тушить лесные пожары четырех основных очагов. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Уточняется, что три из четырех очагов локализованы. Авиацией ГСЧС в течение 4 октября на территории Луганской области совершено 146 сбросов воды (это 436 т).

Кроме того, по предварительным оценкам, ориентировочно огонь прошел более 20 тыс. га.

В ГСЧС напомнили: при ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 11 человек. Информация об уничтожении и повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти. Во время тушения пожара эвакуированы 150 человек.

Для борьбы с огнем привлечены около 2,5 тыс. человек и более 250 единиц техники, из них от ГСЧС - 700 человек личного состава и 120 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П и два вертолета Ми-8. Работы проводятся круглосуточно. Координирует действия сил на месте штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

По фактам пожаров в Луганской области полиция открыла семь уголовных производств. Следствие рассматривает несколько основных версий, среди которых - умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.-0-