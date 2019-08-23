Пожары уничтожили с начала года более 1,8 млн га лесов Амазонии

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов в бразильской Амазонии с января по август 2019 года. Президент Бразилии Жаир Болсонару распорядился создать кризисный штаб, сообщает бразильский телеканал Record TV .

По итогам встречи с министрами обороны, госбезопасности, иностранных дел, окружающей среды, а также членами своей администрации Жаир Болсонару дал поручение всем министерствам представить предложения по разрешению кризисной ситуации с национальным достоянием.

Как сообщает бразильский Национальный институт космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов Амазонии - это примерно 0,44% территории биома. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте - сгорело свыше 0,5 млн га. В стране на 85% выросло число зафиксированных спутниками очагов возгорания.

Свою помощь в тушении лесных пожаров Бразилии предложили Аргентина, Венесуэла, Колумбия, Чили и Эквадор.-0-