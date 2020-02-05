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05 февраля 2020, 14:35

Пожары в Австралии: жизнь "до" и "после"

Фото АВС
Фото АВС

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабные природные пожары в Австралии оставили неизгладимый след на континенте. За пять месяцев выжжено 11 млн га растительности, разрушено свыше 2 тыс. домов. В огне погибли по меньшей мере 33 человека и более миллиарда животных, сообщает австралийская вещательная корпорация ABC.

По подсчетам экспертов, для восстановления пострадавших районов потребуются годы, а, возможно, и десятилетия. Но главный вопрос, который волнует жителей страны, - станут ли пожары для Австралии новой нормой в связи с ускорением изменения климата.

Штат Новый Южный Уэльс

Небольшой городок Кобарго (штат Новый Южный Уэльс), в котором проживает менее 800 жителей, славился своей главной улицей с чайными, художественными галереями и антикварными магазинами. Каждый год сюда приезжало множество туристов, чтобы насладится уютом этого местечка.

"Огненная буря" поглотила Кобарго 31 декабря, в канун Нового года. Главная улица была опустошена, два человека погибли. Пожарные описывали пламя, которое ворвалось в город, как ад, уничтоживший все на своем пути.

В это же время жители соседнего Мого наблюдали, как огонь разрушает дома и предприятия в их городе. Чтобы спастись, люди бежали в сторону залива Бейтманс.

Городской пляж стал убежищем для десятков семей. Многие называли эту борьбу против природной стихии войной.

Штат Виктория

К Новому году городские пейзажи приморского города Малакута (штат Виктория) напоминали руины. Тысячи людей, спасаясь от огня, устремились к берегу, некоторым удалось уплыть на лодках, остальные в случае опасности готовы были броситься в море. Для эвакуации людей с береговой линии были привлечены корабли ВМФ Австралии, а также воздушные суда.

Вслед за Малакутой огонь поглотил города Коррионг и Кадгеву, а также множество небольших деревень, находящихся в регионе.

Снежные горы

Огонь в заснеженных горах кажется чем-то нереальным. Однако для посетителей горнолыжного курорта Селвин в одно мгновенье подобное "чудо" стало печальной действительностью. Популярный курорт был полностью разрушен.

Дым от пожаров вскоре достиг Сиднея - крупнейшего города в стране. Уровень качества воздуха здесь значительно превысил отметку "опасно для жизни". Жителям пришлось запасаться масками, многие решили покинуть город.

Остров Кенгуру

Более трети территории острова Кенгуру входит в состав заповедника, который является домом для множества видов животных и птиц. За считанные дни пожарами было уничтожено 200 тыс. га - почти половина острова.

Сегодня растительный мир на острове постепенно восстанавливается. Значительно сложнее ситуация с животными, которым не хватает корма для выживания.

Для оказания помощи властями была запущена программа по спасению и кормлению диких животных на острове Кенгуру, также созданы добровольческие отряды с участием местных жителей.-0-

Фото АВС

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