Пожилая женщина с коронавирусом умерла в больнице в Москве

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожилая женщина, у которой был подтвержден коронавирус нового типа, умерла в больнице в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.

Как подчеркнули в штабе, у пациентки был целый ряд хронических заболеваний.

"Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу №2. Скончавшаяся в инфекционной больнице пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний", - сказали в штабе.

По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования коронавирусом. Более 22 тыс. человек находятся под медицинским контролем.-0-