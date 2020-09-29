Пожилые и люди с хроническими заболеваниями в Москве будут находиться на домашнем режиме

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Домашний режим для людей с хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет будет действовать в Москве до 28 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ мэра Москвы, опубликованный 29 сентября.

Также рекомендовано перевести сотрудников компаний на удаленный режим работы.

"Установить, что с 28 сентября 2020 г. по 28 октября 2020 г. включительно возобновляется необходимость для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен департаментом здравоохранения города Москвы, не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома, за исключением ряда случаев. <...> Работодателям, осуществляющим деятельность на территории города Москвы, рекомендуется перевести работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционный режим работы", - цитирует ТАСС указ Сергея Собянина.

Такие меры необходимы, потому что в Москве зафиксирован рост числа случаев коронавируса и ожидается рост простудных заболеваний. Москвичам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями с 28 сентября рекомендовано не выходить из дома без необходимости, отказаться на время от контактов с проживающими отдельно родственниками и знакомыми. Работающим гражданам этих категорий рекомендуется перейти на удаленку или пойти в отпуск. Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются.

Руководителей предприятий просят перевести сотрудников на удаленку, а для работающих в офисах обеспечить строгое соблюдение противоэпидемических мер.-0-