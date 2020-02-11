Пожилых и людей с хроническими болезнями эвакуируют с карантинного лайнера в Японии

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии приняло решение эвакуировать с закрытого на карантин круизного лайнера Diamond Princess пожилых, а также людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщает японская газета The Japan Times.

Такое решение было принято из-за того, что власти и медики опасаются ухудшения состояния здоровья вышеназванных категорий пассажиров из-за стресса и длительного нахождения в тесных каютах. Как уточняет The Japan Times, около 80% пассажиров судна - люди старше 60 лет, а возраст 11 из них превышает 90 лет.

Ожидается, что эвакуация начнется уже 11 февраля. Будут ли эвакуированные помещены в карантин на берегу, не сообщается.

Ранее японские власти сообщили, что 9 февраля были предоставлены лекарства для 750 пожилых и хронически больных пассажиров лайнера Diamond Princess. Среди медикаментов были и такие жизненно важные, как инсулин.

Двухнедельный карантин для 2,5 тыс. пассажиров и 1,1 тыс. членов экипажа лайнера объявили после того, как у 80-летнего мужчины, сошедшего с корабля в Гонконге, был диагностирован коронавирус 2019-nCoV. По состоянию на 10 февраля число заразившихся коронавирусом нового типа на лайнере, находящемся в порту Иокогамы, возросло до 135 человек. Компания Princess Cruise Lines, который принадлежит Diamond Princess, сообщила, что полностью возместит пассажирам стоимость круиза.-0-