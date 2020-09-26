Пожизненный иммунитет к COVID-19 может сформироваться при тяжелом течении болезни - ученый

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожизненный иммунитет к новому типу коронавируса COVID-19 может сформироваться при тяжелом течении болезни. Об этом рассказал генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" (РФ) Ринат Максютов в интервью телеканалу "Россия 1".

"Если человек переболел легко или бессимптомно, то все зависит от уровня сформировавшегося иммунитета", - пояснил ученый. Не исключено, что через некоторое время придется еще раз вакцинироваться для профилактики.

Второй этап клинических испытаний вакцины "Вектора" от коронавируса завершится 28-30 сентября.

В свою очередь директор Центра им.Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что у легко переболевших коронавирусом после введения вакцины антитела вырабатываются быстрее, чем у тех, кто не заразился. Если болезнь протекала легко, то уровень антител у них сокращается очень быстро. Таким людям рекомендована вакцинация.-0-