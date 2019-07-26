Правительства стран ЕС выбирают единого европейского кандидата на пост главы МВФ

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительства стран Евросоюза работают над тем, чтобы выбрать единого европейского кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) взамен Кристин Лагард, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters .

По данным агентства, в настоящее время Евросоюз рассматривает кандидатуры представительницы Болгарии Кристалины Георгиевой, являющейся главным исполнительным директором Всемирного банка, экс-председателя Еврогруппы и бывшего министра финансов Нидерландов Йеруна Дейсселблума, министра экономики и бизнеса Испании Нади Кальвиньо, нынешнего председателя Еврогруппы португальца Марио Сентено и главы Центробанка Финляндии Олли Рена.

Исполнительный совет Международного валютного фонда объявил сегодня о начале процесса подбора нового директора-распорядителя организации взамен Кристин Лагард, которая подала в отставку в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ).

2 июля саммит ЕС выдвинул кандидатуру Лагард на пост главы ЕЦБ. В связи с этим в тот же день Лагард объявила, что временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя МВФ. 16 июля она подала в отставку с поста главы фонда. Решение вступит в силу 12 сентября.-0-