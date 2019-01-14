Правительственный автомобиль попал в ДТП в Польше

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительственный автомобиль попал в аварию в Кракове на юге Польши. Об этом сообщает 13 января радиостанция RMF FM.

По данным радиостанции, в автомобиле находился вице-премьер Ярослав Говин. В Кракове проходит съезд его партии "Порозуменье" ("Согласие").

Пресс-секретарь Государственной службы охраны Богуслав Пьюрковский подтвердил, что ДТП с участием правительственного автомобиля имело место. По его словам, машина "была поцарапана во время поворота". Виноват водитель.

Представитель службы охраны заверяет, что у виновника аварии большой опыт вождения.-0-