Правительственный автомобиль попал в ДТП в Польше

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительственный автомобиль попал в аварию в Кракове на юге Польши. Об этом сообщает 13 января радиостанция RMF FM.
По данным радиостанции, в автомобиле находился вице-премьер Ярослав Говин. В Кракове проходит съезд его партии "Порозуменье" ("Согласие").
Пресс-секретарь Государственной службы охраны Богуслав Пьюрковский подтвердил, что ДТП с участием правительственного автомобиля имело место. По его словам, машина "была поцарапана во время поворота". Виноват водитель.
Представитель службы охраны заверяет, что у виновника аварии большой опыт вождения.-0-
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