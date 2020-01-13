Правительство Австралии выделит $35 млн на восстановление природы

Сьюзан Лей (в центре) в госпитале для коал. Фото из Instagram

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Австралии собираются выделить около $35 млн на восстановление дикой природы, пострадавшей в результате пожаров. Об этом сообщила в Twitter министр охраны окружающей среды Сьюзан Лей.

"Сегодня я объявила о выделении 50 млн австралийских долларов ($34,8 млн) в качестве чрезвычайной меры по восстановлению природы и среды обитания диких животных, а также для того, чтобы поддержать работу ученых, экологов и общественных организаций", - отметила в своем заявлении глава ведомства. По словам Сьюзан Лей, половина этих денег будет направлена на возрождение пострадавших популяций животных, в том числе коал.

Лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября 2019 года. На континенте уничтожено более 8,5 млн га леса, 3 тыс. жилых домов и свыше 6 тыс. административных и хозяйственных построек, в огне погибли 26 человек, в том числе пятеро пожарных. По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), в результате пожаров погибли более 1 млрд животных.-0-