Правительство Чехии намерено просить парламент о продлении режима ЧС

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Чехии на состоявшемся 24 февраля внеочередном заседании приняло решение обратиться в нижнюю палату национального парламента с предложением продлить до 31 марта действующий в республике с 5 октября 2020 года в связи с эпидемией режим чрезвычайной ситуации, срок которого пока установлен до 28 февраля. Об этом рассказал журналистам первый вице-премьер и глава МВД страны Ян Гамачек, сообщает ТАСС.

"Правительство обратится в нижнюю палату парламента с просьбой продлить в республике режим ЧС до 31 марта", - отметил он. Кабмин настаивает на продлении срока действия режима ЧС в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Правительство Чехии вновь соберется на внеочередное заседание сегодня в 18.00 (20.00 по московскому времени). В повестке дня, по словам Яна Гамачека, вопрос об очередном ужесточении и без того жестких социальных ограничений в стране.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что настаивает на максимальном ужесточении мер санитарно-эпидемиологической безопасности в республике. "Действующие ограничения, направленные на пресечение распространения коронавируса, недостаточны. Требуется их ужесточение", - сказал он.

За время эпидемии общее число заразившихся коронавирусом в стране с населением 10,46 млн составило 1 184 352. От заболевания, вызываемого коронавирусом, умерли 19 682 жителя.-0-