Правительство Дании закроет часть страны из-за мутации коронавируса

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Дании введет дополнительные ограничения в шести северных муниципалитетах страны, которые потенциально могут пострадать от мутировавшей формы коронавирусной болезни, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию агентства Reuters .

С ограничениями столкнутся муниципалитеты на севере Дании, в которых расположено большинство норковых ферм страны, так как ранее правительство королевства заявило, что пушные зверьки могут быть источником заражения людей мутировавшим коронавирусом. Сейчас в Дании выявлены 12 больных новой разновидностью COVID-19, которая может быть устойчивой против будущих вакцин.

Министерство здравоохранения Дании пока отказывается комментировать детали новых ограничений, направленных на сдерживание распространения нового штамма вируса. Ожидается, что детальная информация будет обнародована позже. Однако известно, что жители муниципалитетов, где были выявлены случаи заболевания новым штаммом коронавируса, столкнутся с ограничениями на передвижение через административные границы регионов. Временно закроют свои двери для посетителей рестораны и бары, другие общественные места.-0-