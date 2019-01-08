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Правительство Франции готовит закон против агрессивных участников манифестаций

В мире 08.01.2019 | 11:38
Эдуар Филипп. Фото Reuters
Эдуар Филипп. Фото Reuters

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о планах правительства ужесточить меры ответственности для участников несанкционированных протестов, которые уже семь недель продолжаются во Франции. Об этом сообщает BBC.

Эдуар Филипп в эфире телеканала TF1 заявил, что правительство поддержит новое законодательство, предусматривающее наказание для тех, кто не соблюдает требование заявлять о протестной акции, кто принимает участие в запрещенных демонстрациях, а также тех, кто приходит на демонстрации в масках, скрывающих лицо. Известным правонарушителям будет запрещено принимать участие в демонстрациях, точно так же, как известным футбольным хулиганам запрещено появляться на стадионах.

По словам премьер-министра Франции, в новом законодательстве акцент будет сделан на том, что за ущерб, причиненный бизнесу или собственности во время уличных протестов, должны будут платить возмутители спокойствия, а не налогоплательщики. "Если мы хотим защитить свободу демонстрации, мы должны изменить наш закон", - подчеркнул Эдуар Филипп. Законопроект будет вынесен на рассмотрение парламента в начале февраля.

Как сообщает французская газета Le Figaro, Эдуар Филипп уточнил, что с начала акций протеста "желтых жилетов" вынесены обвинительные приговоры в отношении около 1 тыс. участников беспорядков. "В общей сложности 5,6 тыс. человек были задержаны, из них 1 тыс. были осуждены", - заявил глава правительства.

Правительство Франции приняло решение обеспечить значительную мобилизацию правоохранительных органов. По словам премьера, во время ожидающейся новой волны протестов в грядущие выходные будет задействовано 80 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября. Манифестанты обвиняют власть в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью. Постепенно движение, по словам представителей властей, радикализировалось под влиянием экстремистских элементов. В стране прошли уже восемь общенациональных дней протеста, некоторые из которых не обошлись без серьезных стычек с полицией, а также поджогов и грабежей. В ходе беспорядков погибли по меньшей мере шесть человек и еще около 1,4 тыс. получили травмы. Не менее четырех полицейских получили ранения во время последней манифестаций "желтых жилетов" 5 января в городе Монпелье (департамент Эро). В декабре президент Эммануэль Макрон пошел на ряд экономических уступок, однако уже в новогоднем обращении его тон изменился. Он заявил, что правительство продолжит программу экономических реформ и "не будет давать никаких поблажек при обеспечении общественного порядка".-0-

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Теги
законодательство, митинг, правительство, протест, Франция
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