Правительство Франции одобрило резонансный законопроект об укреплении республиканских принципов

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французское правительство одобрило проект закона "Об укреплении республиканских принципов", который направлен в первую очередь на противодействие радикальному исламизму, сообщает Euronews.

Изначально документ носил название "О сепаратизме", что подразумевало отделение приверженцев радикального ислама от французского общества. Но в итоге это слово решили убрать из текста, поскольку многие предложения и так вызвали острые дискуссии.

"Этот текст не направлен против религии, в частности против ислама. Напротив, это закон о свободе, об освобождении перед лицом религиозного фундаментализма, а в целом и перед лицом любой идеологии, которая преследует схожие цели", - заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Среди прочего законопроект предусматривает жесткий контроль над системой образования, минимизацию зарубежного влияния на мечети во Франции и вводит статьи против разжигания ненависти в интернете, которые были добавлены после жестокого убийства учителя Самуэля Пати.

Закон был неоднозначно воспринят во французском обществе. Главная претензия как правозащитников, так и блюстителей Конституции - мусульмане во Франции окажутся в явно притесненном положении по сравнению с другими религиями. Также противники закона обвиняют автора инициативы президента Эммануэля Макрона в том, что он просто хочет отнять голоса у Марин ле Пен, которая составит ему конкуренцию на предстоящих через два года президентских выборах.-0-