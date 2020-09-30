Правительство Индии разрешило открыть школы, колледжи и кинотеатры с 15 октября

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Индии разрешило открыть с 15 октября школы и колледжи, а также кинозалы и парки развлечений во время очередного этапа смягчения ограничений, введенных в марте из-за пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Индии.

Согласно нынешнему решению правительства, власти штатов и округов имеют право самостоятельно решать, открывать ли учебные заведения - в зависимости от ситуации с коронавирусом на местах. Дистанционные занятия по-прежнему разрешаются.

Правительство также заявило, что кинозалы, театры и мультиплексы откроются при условии заполняемости только на 50%. Выставочные залы и развлекательные парки имеют право возобновить работу при условии соблюдения посетителями социальной дистанции и обязательного ношения масок.

В так называемых зонах сдерживания, где уровень заболевания остается высоким, ограничения остаются до 31 октября.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в Индии достигло 6 225 763. По последним данным Минздрава страны, умерли 97 497 человек. Индия остается мировым лидером по темпам суточного прироста числа заразившихся, занимает второе место после США по общему числу инфицированных и третье место по количеству смертей, уступая США и Бразилии.-0-