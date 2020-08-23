Правительство Италии не рассматривает карантин как меру борьбы с пандемией

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Италии не рассматривает карантин как меру для борьбы с пандемией, заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца в интервью газете La Stampa, сообщает БЕЛТА.

"У нас не будет нового карантина. Я оптимист, но осторожен. Наша национальная служба здравоохранения стала намного сильнее", - сказал Роберто Сперанца. По его словам, нынешняя ситуация не сопоставима с февралем и мартом, когда болезнь выходила из-под контроля и было трудно отследить и изолировать инфицированных людей. Министр добавил, что в стране удвоено количество коек в отделениях интенсивной терапии, а число новых случаев COVID-19 в Италии ниже, чем в Испании и Франции.

Италия - одна из наиболее пострадавших европейских стран, где от коронавируса умерли более 35 тыс. человек.-0-