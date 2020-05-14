Правительство Японии досрочно отменило чрезвычайное положение

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/ Правительство Японии утвердило решение о досрочной отмене чрезвычайного положения в 39-ти из 47-ми префектур страны после стабилизации ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абе, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Kyodo News.

"Отмена чрезвычайного положения в большинстве регионов сегодня показывает настоящее начало наших попыток для нормализации жизни в стране в период эры коронавируса", - отметил он.

Отмена чрезвычайного режима коснется 39-ти префектур из 47-ми. Впрочем, в Токио, Канагаве, Киото, Осаке, Сайатаме, Чибе и Хиого чрезвычайное положение сохраняется, так как ситуация с коронавирусом в этих регионах не стабилизировалась.

Напомним, власти Японии ввели чрезвычайное положение в стране 16 апреля. Его срок заканчивался в конце мая. В стране зарегистрировано более 16 тыс. случаев заболевания COVID-19. Вылечились 8920 человек, умерли 678.-0-